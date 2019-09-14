Юлия Санина засветилась в наряде известного бренда.

"Ариэль": Солистка The Hardkiss покорила Сеть неожиданным образом instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен рок-коллектива The Hardkiss Юлия Санина, которая частенько появляется на сцене в необычных нарядах с замысловатыми прическами, покорила поклонников ярким образом. В Инстаграм артистка добавила фото в белом парике в наряде от известного бренда jatual. Юлия позирует в плиссированной блузе с желтыми и розовыми разводами, а низ наряда - полупрозрачная голубая сетка. Образ дополнили серьги с полупрозрачными кругами - под перламутр - и яркая помада.

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Поклонники пришли в восторг от образа певицы и сравнили ее с русалкой, куклой Барби, и даже героиней сериала "Игра престолов" - матерью драконов.

Панi Юля,Ви чарiвнi.Мабуть не iснує образу,котрий Вам не пасував би

Как из подводного царства

Похожа на Дейенерис Таргариен😅

“I’m a Barbie girl in a Barbie world..”🦄

Ариель! ❤️

Блонда супер🙏😍🔥🔥

Лялька) неймовірна!🔥🔥👠

Сразу глянул и думаю: не думал что Кетти Перри так похожа на Юлю Санину))

😍😍😍😍 Яка ви красуня😍😍 я просто в захваті від цього образу 😍😍😍

Нежный образ, красиво, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлию Санину не узнали с новым цветом волос.

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