"Ариэль": Солистка The Hardkiss покорила Сеть неожиданным образом
Читай также: Юлия Санина опубликовала свое детское фото
Фронтвумен рок-коллектива The Hardkiss Юлия Санина, которая частенько появляется на сцене в необычных нарядах с замысловатыми прическами, покорила поклонников ярким образом. В Инстаграм артистка добавила фото в белом парике в наряде от известного бренда jatual. Юлия позирует в плиссированной блузе с желтыми и розовыми разводами, а низ наряда - полупрозрачная голубая сетка. Образ дополнили серьги с полупрозрачными кругами - под перламутр - и яркая помада.
Читай также: "Вылитая Ким Кардашьян": Лорак покорила поклонников селфи из ванной
Поклонники пришли в восторг от образа певицы и сравнили ее с русалкой, куклой Барби, и даже героиней сериала "Игра престолов" - матерью драконов.
- Панi Юля,Ви чарiвнi.Мабуть не iснує образу,котрий Вам не пасував би
- Как из подводного царства
- Похожа на Дейенерис Таргариен😅
- “I’m a Barbie girl in a Barbie world..”🦄
- Ариель! ❤️
- Блонда супер🙏😍🔥🔥
- Лялька) неймовірна!🔥🔥👠
- Сразу глянул и думаю: не думал что Кетти Перри так похожа на Юлю Санину))
- 😍😍😍😍 Яка ви красуня😍😍 я просто в захваті від цього образу 😍😍😍
- Нежный образ, красиво, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлию Санину не узнали с новым цветом волос.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил