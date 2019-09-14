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"Ариэль": Солистка The Hardkiss покорила Сеть неожиданным образом

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Юлия Санина засветилась в наряде известного бренда.

"Ариэль": Солистка The Hardkiss покорила Сеть неожиданным образом
instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен рок-коллектива The Hardkiss Юлия Санина, которая частенько появляется на сцене в необычных нарядах с замысловатыми прическами, покорила поклонников ярким образом. В Инстаграм артистка добавила фото в белом парике в наряде от известного бренда jatual. Юлия позирует в плиссированной блузе с желтыми и розовыми разводами, а низ наряда - полупрозрачная голубая сетка. Образ дополнили серьги с полупрозрачными кругами - под перламутр - и яркая помада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jatual_paris ❤️

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

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Поклонники пришли в восторг от образа певицы и сравнили ее с русалкой, куклой Барби, и даже героиней сериала "Игра престолов" - матерью драконов.

  • Панi Юля,Ви чарiвнi.Мабуть не iснує образу,котрий Вам не пасував би
  • Как из подводного царства
  • Похожа на Дейенерис Таргариен😅
  • “I’m a Barbie girl in a Barbie world..”🦄
  • Ариель! ❤️
  • Блонда супер🙏😍🔥🔥
  • Лялька) неймовірна!🔥🔥👠
  • Сразу глянул и думаю: не думал что Кетти Перри так похожа на Юлю Санину))
  • 😍😍😍😍 Яка ви красуня😍😍 я просто в захваті від цього образу 😍😍😍
  • Нежный образ, красиво, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлию Санину не узнали с новым цветом волос.

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Теги: Юлия Санина, наряды звезд, блондинка
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Источник: ivona.bigmir.net

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