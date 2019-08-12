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"Богатой будете": Солистку The Hardkiss с белыми волосами не узнали в Сети

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Юлия Санина покорила поклонников новым образом со светлыми волосами.

"Богатой будете": Солистку The Hardkiss с белыми волосами не узнали в Сети
instagram.com/the_hardkiss

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Солистку украинской рок-группы The Hardkiss Юлию Санину похвалили в Сети за очередной яркий образ. В Инстаграм артистка выставила фото в черном наряде с разноцветными лейбами. “Изюминкой“ аутфита стали светлые волосы Юлии и яркая помада малинового цвета.

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Подписчики отметили, что такой цвет волос подходит Юлии идеально, а также пошутили, что из-за резких перемен в образе - частенько не узнают артистку.

  • Богатой будете, каждый раз скроллю и не узнаю. 😂😂😂
  • очень женственно и стильно 👏🔥😍
  • Красиво😍, вам очень идёт такой цвет волос👍
  • 👏ой красотулечка😍😍😍🔥🔥😍😍😢
  • Мне очень нравится этот образ! А парииик :-*
  • Очень крутой образ! 😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что внешность Ани Лорак вызвала споры в Сети.

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Теги: Юлия Санина, блонд, The Hardkiss
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Источник: ivona.bigmir.net

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