"Богатой будете": Солистку The Hardkiss с белыми волосами не узнали в Сети
Юлия Санина покорила поклонников новым образом со светлыми волосами.
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Солистку украинской рок-группы The Hardkiss Юлию Санину похвалили в Сети за очередной яркий образ. В Инстаграм артистка выставила фото в черном наряде с разноцветными лейбами. “Изюминкой“ аутфита стали светлые волосы Юлии и яркая помада малинового цвета.
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Подписчики отметили, что такой цвет волос подходит Юлии идеально, а также пошутили, что из-за резких перемен в образе - частенько не узнают артистку.
- Богатой будете, каждый раз скроллю и не узнаю. 😂😂😂
- очень женственно и стильно 👏🔥😍
- Красиво😍, вам очень идёт такой цвет волос👍
- 👏ой красотулечка😍😍😍🔥🔥😍😍😢
- Мне очень нравится этот образ! А парииик :-*
- Очень крутой образ! 😍🔥, - написали в Сети.
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