Певица заинтриговала фолловеров подписью к новому фото.

"Ах, какая!": Каменских заселфилась в ванной - и покорила поклонников instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, похоже, не оставляют свою привычку радовать поклонников “туалетными“ селфи. В Инстаграм звезда добавила новое фото, которое сделала в ванной комнате. В кадре артистка позирует перед зеркалом в откровенном наряде собственного бренда NK. На Насте - черное боди без бретелек, поверх которого певица надела полупрозрачную юбку-сетку. Образ дополнила напоясная сумочка с крупным логотипом NK. Певица отставила вперед одну ногу, выпятив бедро, а рукой поправляет пышные кудрявые волосы.

Кроме эффектного образа Настя привлекла внимание поклонников интригующим постом. Артистка отметила, что активно готовит для публики “кое-что новенькое“ и уточнила, стоит ли приоткрыть завесу.

Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото🥳А это все потому, что ооочень много всего🤦🏻‍♀️Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне🥰И так хочется поделиться😌, а не могу😏 или все же приоткрыть завесу?, - написала Каменских.

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Подписчики отметили, что Каменских на фото - “огонь“. Многие попросили певицу “приоткрыть завесу таинственности“. Также прозвучали догадки, что именно готовит Настя. По традиции, фолловеры понадеялись, что Каменских готовит дуэт с супругом, Потапом, а также высказали предположение, что Настя представит новую коллекцию одежды.

Ранее мы писали, что Каменских заинтриговала поклонников размерами своего дома.