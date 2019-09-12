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"Ах, какая!": Каменских заселфилась в ванной - и покорила поклонников

Комментариев: 2
Певица заинтриговала фолловеров подписью к новому фото.

"Ах, какая!": Каменских заселфилась в ванной - и покорила поклонников
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, похоже, не оставляют свою привычку радовать поклонников “туалетными“ селфи. В Инстаграм звезда добавила новое фото, которое сделала в ванной комнате. В кадре артистка позирует перед зеркалом в откровенном наряде собственного бренда NK. На Насте - черное боди без бретелек, поверх которого певица надела полупрозрачную юбку-сетку. Образ дополнила напоясная сумочка с крупным логотипом NK. Певица отставила вперед одну ногу, выпятив бедро, а рукой поправляет пышные кудрявые волосы. 

Кроме эффектного образа Настя привлекла внимание поклонников интригующим постом. Артистка отметила, что активно готовит для публики “кое-что новенькое“ и уточнила, стоит ли приоткрыть завесу.

Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото🥳А это все потому, что ооочень много всего🤦🏻‍♀️Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне🥰И так хочется поделиться😌, а не могу😏 или все же приоткрыть завесу?, - написала Каменских.

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Подписчики отметили, что Каменских на фото - “огонь“. Многие попросили певицу “приоткрыть завесу таинственности“. Также прозвучали догадки, что именно готовит Настя. По традиции, фолловеры понадеялись, что Каменских готовит дуэт с супругом, Потапом, а также высказали предположение, что Настя представит новую коллекцию одежды.

Ранее мы писали, что Каменских заинтриговала поклонников размерами своего дома.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, откровенные наряды
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.09.2019, 11:34
Оценка:  0
гость
Да-а-а! Подними эту завесу наконец!!!!!
гость  (аноним)  13.09.2019, 11:25
Оценка:  0
гость
Вот это Ду..ра!
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