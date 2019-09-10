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Фото для Playboy: Обнаженная миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть

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Звезда позировала без одежды в обнимку со своим мужем.

Фото для Playboy: Обнаженная миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть
Фото для Playboy: Обнаженная миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть
instagram.com/kyliejenner/

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Самая молодая миллиардерша, участница реалити-шоу и модель 22-летняя Кайли Дженнер в очередной раз шокировала публику эпатажным образом. На своей странице в Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует абсолютно голой, не считая, правда, ковбойской шляпы. Девушка отвернулась от камеры и прижимается к своему гражданскому супругу музыканту Трэвису Скотту. Возлюбленный Кайли позирует в джинсах с низкой посадкой, демонстрируя часть накачанного голого торса. Акцент на фото сделан на пышных ягодицах Кайли Дженнер. В подписи к фото девушка тегнула популярный мужской журнал и намекнула на скорый сюрприз для поклонников. 

Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом .. 💛 @playboy #ComingSoon, - написала Кайли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When Houston meets LA .. 💛 @playboy #ComingSoon

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

За несколько часов фото собрало более 12 млн. просмотров и множество восторженных комментариев.

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Теги: Кайли Дженнер, голое, голое фото, Plaboy
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Источник: ivona.bigmir.net

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