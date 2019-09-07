Анна Седокова в латексном наряде украсила обложку Playboy

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии для свежего номера Playboy.

Известная певица, актриса, телеведущая и экс-солистка группы “ВИА Гра“ Анна Седокова в очередной раз взбудоражила Сеть пикантными снимками. Артистка стала главной героиней нового выпуска российского журнала Playboy.

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Обложку сентябрьского номера артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, видео из откровенной фотосессии для глянца разместили на официальной странице Playboy. Еще несколькими кадрами в своем профиле поделился фотограф Александр Мультиков.

На снимках Седокова позирует латексном белье и колготах в сеточку. На других фото она запечатлена в черном наряде с ремнями. А на обложке она позирует в одних колготах в сеточку.

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В описании к фото для Playboy Анна призналась, что такие снимки придают ей уверенности в себе. За 13 лет это третья ее обложка для мужского глянца. Звезда считает, что эта обложка получилась самой лучшей. Кроме того, Седокова призывает всех девушек устраивать такие фотосессии.

“Вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY. Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина. И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде“, - написала Седокова.

Ранее Анна Седокова в обтягивающем платье устроила жаркие танцы во Франции.