TARABAROVA отпраздновала первый день рождения сына - фото

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками замечательной новостью. В понедельник, 9 сентября, ее сыну Ивану исполнился год.

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На своей странице в Instagram 29-летняя певица опубликовала забавное фото с именинником. На праздничном снимке малыш позирует в детском кресле среди разноцветных воздушных шариков.

Лицо ребенка Тарабарова по-прежнему скрывает от публики. Так на свежем кадре годовалый Иван спрятал лицо за слюнявчиком.

“Мама сказала, що тортика не буде.. Ніби мені ще рано і все таке. Думаю просто розвела мене. Знімаю слюнявчик - ловити нема чого. P.S: приймаю привітання. Рівно рік, як я з вами тут кайфую на світлій стороні життя“, - забавно подписала кадр TARABAROVA.