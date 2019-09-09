TARABAROVA отпраздновала первый день рождения сына - фото
Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками замечательной новостью. В понедельник, 9 сентября, ее сыну Ивану исполнился год.
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На своей странице в Instagram 29-летняя певица опубликовала забавное фото с именинником. На праздничном снимке малыш позирует в детском кресле среди разноцветных воздушных шариков.
Лицо ребенка Тарабарова по-прежнему скрывает от публики. Так на свежем кадре годовалый Иван спрятал лицо за слюнявчиком.
“Мама сказала, що тортика не буде.. Ніби мені ще рано і все таке. Думаю просто розвела мене. Знімаю слюнявчик - ловити нема чого. P.S: приймаю привітання. Рівно рік, як я з вами тут кайфую на світлій стороні життя“, - забавно подписала кадр TARABAROVA.
Мама сказала, що тортика 🎂не буде .. ніби мені ще рано і все таке 🤦♀️ Думаю просто розвела мене. знімаю слюнявчик - ловити нема чого 😂 ⠀ P.S.: приймаю привітання 🥳 Рівно рік, як я з вами тут кайфую на світлій стороні життя 🤗 ⠀ #Іван #дорослийпацан #1рік #думаюісобісторінкузавести😂 #Instaтримайся ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Напомним, ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.
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