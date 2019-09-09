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"Мне есть, что сказать": Оля Полякова планирует стать лектором

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Певица Оля Полякова заявила, что хочет делиться своими знаниями и опытом с поклонниками.
"Мне есть, что сказать": Оля Полякова планирует стать лектором
"Мне есть, что сказать": Оля Полякова планирует стать лектором
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница и актриса Оля Полякова удивила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда призналась, что хочет сменить род деятельности.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что она получает множество личных сообщений от фанов с вопросами. Но из-за плотного графика у нее нет времени всем ответить. Поэтому Полякова решила попробовать себя в роли лектора и поделиться с поклонниками своими знаниями и жизненным опытом.

Свой интересный пост Суперблондинка дополнила свежим фото, на котором она позирует в джинсовом комбинезоне и мило улыбается на камеру.

“Друзья, вы регулярно мне пишете слова благодарности, что я вас вдохновляю и задаете мне в личные сообщения сотни вопросов и просите совета. К сожалению, нет возможности всем ответить. Но у меня достаточно давно зреет идея делиться своими знаниями и опытом, который я приобрела в своей жизни. Мне есть, что сказать и я знаю, как помочь вам в ваших жизненных ситуациях. Очень давно об этом размышляю. Давно хочу проявить себя в роли лектора. Я сейчас понимаю, что созрела. Есть такая идея и она меня очень давно не покидает“, - написала Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, вы регулярно мне пишете слова благодарности, что я вас вдохновляю и задаете мне в личные сообщения сотни вопросов и просите совета. К сожалению, нет возможности всем ответить. Но у меня достаточно давно зреет идея делиться своими знаниями и опытом, который я приобрела в своей жизни. Мне есть, что сказать и я знаю, как помочь вам в ваших жизненных ситуациях. Очень давно об этом размышляю. Давно хочу проявить себя в роли лектора. Я сейчас понимаю, что созрела. Есть такая идея и она меня очень давно не покидает. Скажите, кому это было бы интересно? Поставьте цифру “1“ в комментарии 👇🏻 А пока я думаю над форматом…

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова поразила длинными ногами в рекламе коллаборации с Андре Таном.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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