Оля Полякова поразила длинными ногами в рекламе коллаборации с Андре Таном
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Украинский дизайнер Андре Тан и певица Оля Полякова создали капсульную коллекцию, посвященную гранд-шоу "Королева Ночи". Одежду с коронами и золотом суперблондинка покажет в октябре в столичном Дворце спорта.
На своей странице в Instagram Оля Полякова опубликовала снимки для рекламы собственной коллекции, созданной совместно с Андре Таном.
Я очень хотела, чтобы наша одежда в первую очередь была удобной, не для выхода, а на каждый день. Чтобы она делала из своей хозяйки королеву. Поэтому вся коллекция "Andre Tan X Оля Полякова" с золотой символикой, с коронами и надписями: "Ты – Королева", - поделилась артистка.
Полякова добавила, что "Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта".
Ранее стало известно, что Оля Полякова в новом фильме сыграет мужчину.
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