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Оля Полякова поразила длинными ногами в рекламе коллаборации с Андре Таном

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Знаменитости создали капсульную коллекцию "Королева Ночи".
Оля Полякова поразила длинными ногами в рекламе коллаборации с Андре Таном
Оля Полякова поразила длинными ногами в рекламе коллаборации с Андре Таном
instagram.com/polyakovamusic/

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Украинский дизайнер Андре Тан и певица Оля Полякова создали капсульную коллекцию, посвященную гранд-шоу "Королева Ночи". Одежду с коронами и золотом суперблондинка покажет в октябре в столичном Дворце спорта.

На своей странице в Instagram Оля Полякова опубликовала снимки для рекламы собственной коллекции, созданной совместно с Андре Таном.

Я очень хотела, чтобы наша одежда в первую очередь была удобной, не для выхода, а на каждый день. Чтобы она делала из своей хозяйки королеву. Поэтому вся коллекция "Andre Tan X Оля Полякова" с золотой символикой, с коронами и надписями: "Ты – Королева", - поделилась артистка.

Полякова добавила, что "Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта".

Ранее стало известно, что Оля Полякова в новом фильме сыграет мужчину.

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Теги: Оля Полякова, АндреТан, коллекция, одежда, Королева ночи
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