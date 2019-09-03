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Оля Полякова "взорвала" Сеть новым мемом с Зеленским и Шуфутинским

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Украинская певица необычно поздравила подписчиков с 3 сентября.
Оля Полякова "взорвала" Сеть новым мемом с Зеленским и Шуфутинским
Оля Полякова "взорвала" Сеть новым мемом с Зеленским и Шуфутинским
instagram.com/polyakovamusic

Сегодня популярная украинская исполнительница Оля Полякова, как и многие пользователи Сети,  вспомнила о известном хите российского шансонье Михаила Шуфутинского “3 сентября“.

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На своей странице в Instagram Полякова разместила забавный мем, в котором решила подшутить не только над Шуфутинским, но и над нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, на опубликованной картинке изображен Михаил Шуфутинский, но надпись на фото оформлена в  цветах команды Зеленского - зеленый фон с белыми и красными буквами. При этом певица решила использовать приставку “Зе“ вместо “3-е“. 

“С праздником , дорогие ЗЕмляне“, - с юмором подписала мем Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С праздником , дорогие ЗЕмляне😂😂

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Новая публикация звезды собрала около 20 тысяч лайков и больше 200 комментариев.

Напомним, ранее стало известно, что Оля Полякова станет продюсером украинской комедии.

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Теги: Оля Полякова, Михаил Шуфутинский, Владимир Зеленский
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Источник: Ivonа bigmir)net

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