Оля Полякова "взорвала" Сеть новым мемом с Зеленским и Шуфутинским

Украинская певица необычно поздравила подписчиков с 3 сентября.

Сегодня популярная украинская исполнительница Оля Полякова, как и многие пользователи Сети, вспомнила о известном хите российского шансонье Михаила Шуфутинского “3 сентября“.

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На своей странице в Instagram Полякова разместила забавный мем, в котором решила подшутить не только над Шуфутинским, но и над нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, на опубликованной картинке изображен Михаил Шуфутинский, но надпись на фото оформлена в цветах команды Зеленского - зеленый фон с белыми и красными буквами. При этом певица решила использовать приставку “Зе“ вместо “3-е“.

“С праздником , дорогие ЗЕмляне“, - с юмором подписала мем Оля Полякова.

Новая публикация звезды собрала около 20 тысяч лайков и больше 200 комментариев.

Напомним, ранее стало известно, что Оля Полякова станет продюсером украинской комедии.