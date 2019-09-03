Что читают украинские звезды: Наталья Могилевская назвала любимые книги

Певица Наталья Могилевская опубликовала список любимых книг.

Народная артистка Украины, популярная исполнительница и продюсер Наталья Могилевская часто делится с поклонниками свежими снимками и подборками различных советов.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram певица решила рассказать подписчиках о своих предпочтениях в литературе и разместила список любимых книг. А к этому посту она добавила фото, на котором предстала в стильном образе.

На снимке Могилевская запечатлена в белом наряде с глубоким декольте, под которым не видно бюстгальтера. Свой образ артистка дополнила оригинальной цепочкой. В руках артистка держит книгу.

“Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься! Доналд Уолш “Беседы с Богом“

Майкл Ньютон “Путешествия души“

Пайлот Баба “Кто я?“

Пайлот Баба “Гималаи говорят“

Томас Харрис “Я - о'кей, ты - о'кей“

Кийосаки “Бедный папа, богатый папа“

Робин Шарма “Монах, который продал свой Феррари“, - написала Наталья Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская представила украиноязычную версию песни “В Киеве осень“.