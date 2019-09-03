Что читают украинские звезды: Наталья Могилевская назвала любимые книги
Народная артистка Украины, популярная исполнительница и продюсер Наталья Могилевская часто делится с поклонниками свежими снимками и подборками различных советов.
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Так, на этот раз на своей странице в Instagram певица решила рассказать подписчиках о своих предпочтениях в литературе и разместила список любимых книг. А к этому посту она добавила фото, на котором предстала в стильном образе.
На снимке Могилевская запечатлена в белом наряде с глубоким декольте, под которым не видно бюстгальтера. Свой образ артистка дополнила оригинальной цепочкой. В руках артистка держит книгу.
“Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься!
- Доналд Уолш “Беседы с Богом“
- Майкл Ньютон “Путешествия души“
- Пайлот Баба “Кто я?“
- Пайлот Баба “Гималаи говорят“
- Томас Харрис “Я - о'кей, ты - о'кей“
- Кийосаки “Бедный папа, богатый папа“
- Робин Шарма “Монах, который продал свой Феррари“, - написала Наталья Могилевская.
Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься! ⠀ ⠀⠀⠀ ▪️Доналд Уолш «Беседы с Богом» ▪️Майкл Ньютон «Путешествия души» ▪️Пайлот Баба «Кто я?» ▪️Пайлот Баба «Гималаи говорят» ▪️Томас Харрис «Я - о'кей, ты - о'кей» ▪️Кийосаки «Бедный папа, богатый папа» ▪️Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари» А какие книги вы рекомендуете к прочтению и которые оставили след в вашей душе? #могилевская #натальямогилевская #моикниги #люблючитать #развитие #вдохновение
Напомним, ранее Наталья Могилевская представила украиноязычную версию песни “В Киеве осень“.
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