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Солистка KAZKA взбудоражила Сеть снимком в бассейне

Комментариев: 2
Александра Зарицкая опубликовала новое фото в купальнике.
Солистка KAZKA взбудоражила Сеть снимком в бассейне
Солистка KAZKA взбудоражила Сеть снимком в бассейне
instagram.com/kazka.band

Известная украинская певица, солистка мегапопулярной группы “KAZKA“ Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими кадрами с выступлений и путешествий. А в последнее время артистка не перестает удивлять фанов пикантными кадрами.

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Так, на официальной странице коллектива в Instagram появился свежий кадр, на котором девушка позирует в бассейне. На фото Александра в черном купальнике и очках вылезает из воды. При этом исполнительница смотрит в камеру и демонстрирует татуировку на плече.

Снимок был опубликован 1 сентября, в День Знаний. Поэтому артистка решила напомнить о начале учебного года в описании к горячему кадру.

“Слишком крутая для школы“, - подписала кадр Александра Зарицкая на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

too cool for school 😎

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Поклонники остались в восторге от новой откровенной публикации звезды. Они засыпали фото множеством комментариев.

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“Хорошая, то что надо“, “Ты красивая и секси“, “Бозєєєєє, шо за красуня?“, “Очки сказочные“, “У тебя классная попка“, “Красиво“, “Реально крутая“, - пишут пользователи Сети.

Ранее вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера.

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Антибес    02.09.2019, 12:00
Оценка:  0
Антибес
А до этого она нехило несколько раз"взбудоражила"сам бассейн,когда во время заплывов неистово пернула с десяток раз...Про это будете писать?
trgvm1    02.09.2019, 11:50
Оценка:  0
trgvm1
нормальное фото
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