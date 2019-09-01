Солистка KAZKA взбудоражила Сеть снимком в бассейне

Александра Зарицкая опубликовала новое фото в купальнике.

Известная украинская певица, солистка мегапопулярной группы “KAZKA“ Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими кадрами с выступлений и путешествий. А в последнее время артистка не перестает удивлять фанов пикантными кадрами.

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Так, на официальной странице коллектива в Instagram появился свежий кадр, на котором девушка позирует в бассейне. На фото Александра в черном купальнике и очках вылезает из воды. При этом исполнительница смотрит в камеру и демонстрирует татуировку на плече.

Снимок был опубликован 1 сентября, в День Знаний. Поэтому артистка решила напомнить о начале учебного года в описании к горячему кадру.

“Слишком крутая для школы“, - подписала кадр Александра Зарицкая на английском языке.

Поклонники остались в восторге от новой откровенной публикации звезды. Они засыпали фото множеством комментариев.

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“Хорошая, то что надо“, “Ты красивая и секси“, “Бозєєєєє, шо за красуня?“, “Очки сказочные“, “У тебя классная попка“, “Красиво“, “Реально крутая“, - пишут пользователи Сети.

Ранее вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера.