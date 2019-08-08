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"Яркая": Вокалистка KAZKA кардинально сменила имидж

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Саша Зарицкая поделилась фото с кричащим макияжем в необычных очках.

"Яркая": Вокалистка KAZKA кардинально сменила имидж
ivona.bigmir.net

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Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая покорила поклонников снимком в необычном образе. В Инстаграм артистка выставила фото с ярким сиреневым макияжем в темных очках с декоративными стеклами. На ногтях у Александры - маникюр с сиреневыми языками пламени.

Хочу щоб ви знали.... ви робите мене найщасливішою у світі. Дякую! Давайте зізнаватись у коханні в коментах!! Готові? Go go go!!!!!!🥰, - написала Зарицкая.

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Подписчики Саши отметили, что она выглядит прекрасно и поблагодарили ее за открытость и позитивное настроение.

  • Ого, яка яскрава і красива..Просто бомба💜😻
  • Я скажу тільки одне💕 Дякую, що ти є сама собою, що не надягаєш ніякі маски, не хворієш зірковою хворобою 😅👌 Саш, дякую, що ти така щира😘 Саме за це ми тебе і любимо 💞😇💖😘💕😍💖💚😇😇
  • Саша,ти неймовірна,красива, нереально крута,щира і головне,мудра людина 😻Дякую тобі за те,що ти завжди з нами,радуєш нас крутезними фотографіями,відео в сторі,а головне,мега крутими хітами😍💔 Дякую тобі за все,сонечко✨
  • Обоже, мне нужны такие очки!!!! 😍
  • Очки огонь)🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Саша Зарицкая засветила пышные ягодицы в бассейне. 

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA, яркий макияж
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Источник: ivona.bigmir.net

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