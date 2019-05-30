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"Как вам такое?": Вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера

Комментариев: 1
Саша Зарицкая случайно встретила в США Александра Усика.

"Как вам такое?": Вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера
instagram.com/kazka.band

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Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, похвасталась неожиданной встречей в Сентрал-парке в Нью-Йорке. Певица добавила Инстаграм фото с боксером Александром Усиком. Обе знаменитости выглядят довольными и позируют в обнимку. 

Зустріч у сентрал парку) як вам таке))) - написала Саша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зустріч у сентрал парку) як вам таке)))

Публикация от KAZKA (@kazka.band)  

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Подписчиков Саши умилил снимок и они отметили, что и она, и Александр - гордость Украины, также некоторые пошутили, что это “двойник Усика“.

Ранее Зарицкая уже делилась снимками из Нью-Йорка, отмечая, что город ее очень впечатлил. 

Ранее мы писали, что Тилль Линдеманн признался в любви по-русски.

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Теги: Александра Зарицкая, Александр Усик
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 18:36
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Нам это очень важно, пишите нам больше про какалистку группы Казка, это мега новость ))) как помочилась, как пакакала))))
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