Саша Зарицкая случайно встретила в США Александра Усика.

"Как вам такое?": Вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера instagram.com/kazka.band

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Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, похвасталась неожиданной встречей в Сентрал-парке в Нью-Йорке. Певица добавила Инстаграм фото с боксером Александром Усиком. Обе знаменитости выглядят довольными и позируют в обнимку.

Зустріч у сентрал парку) як вам таке))) - написала Саша.

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Подписчиков Саши умилил снимок и они отметили, что и она, и Александр - гордость Украины, также некоторые пошутили, что это “двойник Усика“.

Ранее Зарицкая уже делилась снимками из Нью-Йорка, отмечая, что город ее очень впечатлил.

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