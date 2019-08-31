Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем: видео

Ведущая опубликовала новый ролик в Instagram.

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Лилию Ребрик и Андрея Дикого считают одной из самых крепких и ярких пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные часто радуют своих поклонников совместными фото и видео, а на этот раз поразили сеть зажигательным танцем.

На этих выходных “дикая семейка“ побывала на свадьбе у друзей. В своем Instagram Лилия Ребрик запостила короткое видео, где танцует со своим супругом.

Люблю танцевать с тобой, - подписала публикацию телеведущая.

Фолловеры засыпали звездных супругов комплиментами: “Дуже гарні. Так приємно на вас дивитися“, “Так приятно на вас смотреть! Очень красивая и гармоничная пара!“, “Вы лучшие“. “Обожаю ваши танцы“, - не удержался от комментария Владимир Остапчук.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала свою младшую сестру Юлиану.