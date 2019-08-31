Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем: видео

Комментариев: 0
Ведущая опубликовала новый ролик в Instagram.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем
Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем
instagram.com/liliia.rebrik/

Читай также: Осадчая и Горбунов похвастались белоснежными нарядами

Лилию Ребрик и Андрея Дикого считают одной из самых крепких и ярких пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные часто радуют своих поклонников совместными фото и видео, а на этот раз поразили сеть зажигательным танцем.

На этих выходных “дикая семейка“ побывала на свадьбе у друзей. В своем Instagram Лилия Ребрик запостила короткое видео, где танцует со своим супругом.

Люблю танцевать с тобой, - подписала публикацию телеведущая.

Фолловеры засыпали звездных супругов комплиментами: “Дуже гарні. Так приємно на вас дивитися“, “Так приятно на вас смотреть! Очень красивая и гармоничная пара!“, “Вы лучшие“. “Обожаю ваши танцы“, - не удержался от комментария Владимир Остапчук.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала свою младшую сестру Юлиану.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик, Андрей Дикий, ведущая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь