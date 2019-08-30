"Как молодожены": Осадчая и Горбунов похвастались белоснежными нарядами

Катя Осадчая опубликовала несколько кадров с совместной фотосессии с мужем Юрием Горбуновым.

Популярная украинская ведущая телешоу “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая не перестает удивлять поклонников новыми снимками в эффектных образах.

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Так, на своей странице в Instagram телезвезда поделилась милым кадром с новой фотосессии. Компанию Кате на съемках составил ее супруг, ведущий и актер Юрий Горбунов. На ярком фото Катя и Юрий позировали в белоснежных нарядах. Звезда отметила, что выбрала для мероприятия дизайнерское платье-вышиванку от Юлии Магдыч.

Фото было сделано во время какого-то праздника. Скорее всего, это был день рождения Горбунова. Также Осадчая показала декор и других гостей мероприятия.

“Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. @liliwonder.com.ua дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych“, - подписала снимки Катя Осадчая.

Поклонники звездной пары в очередной раз отметили, что они идеально подходят друг к другу.

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“Как молодожены“, “Такі теплі і сонячні фото. Дуже шкода, що літо кінчається. Щастя вам, Ви такі милі“, “Гарна пара! Щастя, любові!“, “Ви такі гарні та щасливі!!! Хай так буде завжди!!!“, “Какие же Вы красивые! Белые, чистые,светлые“, “Ваша любов один до одного просто заряджає, навіть з фото. Молодці“, - написали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась роскошной фигурой в ретро-купальнике.