Редкое фото: Лилия Ребрик показала младшую сестру Юлиану

Ведущая Лилия Ребрик поздравила свою сестру с днем рождения.

Популярная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик обожает делиться в соцсетях семейными снимками с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочерьми - 6-летней Дианой и годовалой Полиной.

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А вот фотографии с сестрой, хореографом Юлианой Тодорюк для аккаунта телезвезды - редкость. Но в честь дня рождения младшей сестренки Лилия решила сделать исключение и опубликовала селфи с именинницей.

На свежем снимке Лилия позирует в темно-синем наряде и в солнцезащитных очках, а Юлиана запечатлена в белой рубашке и массивных серьгах.

В описании к семейной фотографии Ребрик трогательно поздравила сестру с днем рождения. Отметим, что Юлиана на 8 лет младше Лилии.

“Це моя рідна сестричка @yuliana_todoriuk! І в неї сьогодні День народження! Вітаю! Будь щасливою!!! Все решта- скажу особисто“, - написала ведущая.

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