Новая ведущая "Ранку з Україною" рассказала, какие пары самые стабильные

Мария Мельник рассказала о наиболее стабильных парах.

Новая ведущая программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Мария Мельник призналась, чем занималась раньше, а также рассказала, какие отношения сложились у нее с Григорием Германом.

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В “Ранку з Україною“ на одну светлую голову стало больше. К команде ведущих лучшего утра присоединилась Мария Мельник. Еще вчера девушка будила Кропивницкий, а теперь – всю Украину. А еще она знает все о счастливых браках. Уже 5 лет Мария проводит главные праздники для каждой пары – свадьбы.

“Я не даю 100% результата: разведутся молодые или долго будут вместе, но я точно могу сказать, насколько легко и без ссор будут жить влюбленные, – рассказала новая ведущая “Ранку з Україною“ Мария Мельник. – Наиболее стабильные пары – это те, у которых разные характеры. Один более энергичный, а второй спокойный – это уравновешивает“.

На ее счету более 300 свадеб, поэтому девушка знает, что говорит. Со своим мужем Мария вместе уже 5 лет, а в официальном браке чуть больше года.

“Мы дополняем друг друга и поэтому мы всю жизнь учимся. То есть, он уже стал более эмоциональным, иногда даже соглашается на какие-то масштабные ивенты, ему приходится фотографироваться на всех локациях, и он знает, что меня надо перефотографировать“, – смеясь, поделилась ведущая.

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А в “Ранку з Україною“ Мария будет будить всю страну с ведущим Григорием Германом, с которым они сразу нашли общий язык.

“Я поняла, что мы с Гришей идеально подходим друг другу, потому что он любит готовить, а я люблю есть. Все – пазл сложился!“ – рассказала Мария в эфире канала “Украина“.

Новая ведущая обещает – придаст программе то, чего раньше не было.

“Ранок з Україною“ – это сама по себе такая классная, эмоциональная, драйвовая команда и программа, которая делает утра миллионов еще более насыщенными и добрыми. Я также хочу это максимально дополнить и, возможно, добавить еще больше драйва! Кто же откажется от конкурсов с самого утра – это все мое!“ – признается Мария Мельник.

Напомним, ранее Лилия Ребрик вместе с мужем провела прямой эфир “Ранку з Україною“.