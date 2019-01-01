Первый день Рады: В чем пришли депутатки на торжественное заседание
В четверг, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва, во время которого новоиспеченные депутаты получили удостоверения и произнесли присягу.
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Журналисты издания “Страна“, которые часто делают материалы о дорогой одежде народных избранников, решили показать, какие наряды выбрали женщины-депутаты для первого рабочего дня.
Как отмечает издание, больше всего отличилась депутат от партии “Слуга народу“ Ольга Коваль. 28-летний политик появилась в Верховной Раде в розовом брючном костюме. К наряду девушка подобрала кожаную сумочку от итальянского бренда Gucci стоимостью $2650 (около 66 850 гривен).
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Многие депутатки для первого заседания Рады выбрали наряды белого цвета. Так, лидер партии “Батьківщина“ 58-летняя Юлия Тимошенко была одета в белое платье и бежевый пиджак. Еще одна депутатка “Батьківщини“ 31-летняя Алена Шкрум выбрала костюм молочного цвета. 36-летняя депутатка от партии “Слуга народу“ Елена Мошенец пришла на торжественное заседание в кружевном белом платье. А ее коллега по партии 38-летняя Леся Забуранная одела белый пиджак американского бренда Ralph Lauren стоимостью около $250 (6308 грн).
53-летняя Ирина Луценко из “Європейської солідарності“ выбрала костюм серого цвета и дополнила его ярким шарфиком с цветочным принтом.
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Коллега Луценко по партии 41-летняя Виктория Сюмар одела на торжественное заседание Рады наряд черного цвета, который она дополнила яркими бусами.
Напомним, ранее Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду.
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