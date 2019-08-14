В номере показали общие фото Зеленского и Богдана.

"Богом тебе дан, твой Богдан": Квартал спел о Зеленском и главе ОПУ facebook.com/infoline.ua

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Студия Квартал 95 посвятила юмористический номер отношениям действующего президента Украины, а в прошлом - своего руководителя - Владимира Зеленского с Главой Офиса президента Андреем Богданом. Видео недавнего концерта в Одессе появилось на Facebook.

Актер студии Александр Пикалов спел на мотив песни Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой". Под нарезку фотографий Зеленского и Богдана, всплывающих на экране, актер подставил забавные песенные строчки: “Я буду всегда с тобой шепотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой. Богом тебе дан, твой Богдан “.



Андрей Богдан, судя по всему, положительно отнесся к такому троллингу - он сделал репост видео с подписью: "Вот она, слава!" и передал все привет из Одессы.

Ранее мы писали, что в Квартале назвали имя актера, который будет пародировать Владимира Зеленского.