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"Богом тебе дан, твой Богдан": Квартал спел о Зеленском и главе ОПУ

Комментариев: 7
В номере показали общие фото Зеленского и Богдана.

"Богом тебе дан, твой Богдан": Квартал спел о Зеленском и главе ОПУ
facebook.com/infoline.ua

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Студия Квартал 95 посвятила юмористический номер отношениям действующего президента Украины, а в прошлом - своего руководителя - Владимира Зеленского с Главой Офиса президента Андреем Богданом. Видео недавнего концерта в Одессе появилось на Facebook.

Актер студии Александр Пикалов спел на мотив песни Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой". Под нарезку фотографий Зеленского и Богдана, всплывающих на экране, актер подставил забавные песенные строчки: “Я буду всегда с тобой шепотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой. Богом тебе дан, твой Богдан “.


Андрей Богдан, судя по всему, положительно отнесся к такому троллингу -  он сделал репост видео с подписью: "Вот она, слава!" и передал все привет из Одессы.

Ранее мы писали, что в Квартале назвали имя актера, который будет пародировать Владимира Зеленского.

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Теги: Квартал 95, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, троллинг
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  14.08.2019, 12:14
Оценка:  +2
гость
А порохоботов 8% так до сих пор и плющит! Ха-ха-ха.
"...кто эту чушь ещё смотрит?"- ты к примеру смотришь точно!
Порохоботы, это о вас писал поет:"Та нехай собі як знають божеволіють конають -нам своє робить". Слава Украіні.
Boxerogos    14.08.2019, 12:08
Оценка:  0
Boxerogos
Фу!Я нарыгал солёным огурцом на это жoполизание...Когда уже критиковать начнёте,как петьку потрошенко?
Sancho-s    14.08.2019, 12:03
Оценка:  0
Sancho-s
Кто эту чушь ещё смотрит?
Sancho-s    14.08.2019, 12:03
Оценка:  0
Sancho-s
... ах, да, а кто голосовал...?(((
VinsBad    14.08.2019, 11:34
Оценка:  +2
VinsBad
ДебІли
BROKER666    14.08.2019, 11:51
Оценка:  0
BROKER666
зе_билы
KREMLIN_DEVIL    14.08.2019, 11:30
Оценка:  +3
KREMLIN_DEVIL
Не "богом", а Козломойским!
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