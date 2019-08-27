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Ольга Фреймут примеряла образ Миссис Смит в трейлере нового шоу - видео

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Ведущая Ольга Фреймут анонсировала выход нового проекта "Роман с Ольгой".
Ольга Фреймут примеряла образ Миссис Смит в трейлере нового шоу - видео
Ольга Фреймут примеряла образ Миссис Смит в трейлере нового шоу - видео
instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут заинтриговала поклонников новым проектом, премьера которого состоится в сентябре на Интере.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя знаменитость опубликовала трейлер ток-шоу об отношениях мужчины и женщины, которое получило название “Роман с Ольгой“. Соведущим Фреймут стал Роман Кадемин.

Ролик был снят в стиле голливудского фильма “Мистер и Миссис Смит“. В видео можно увидеть, как Фреймут и Кадемин метали друг в друга ножи и другие предметы, сыпали на голову соль, перемалывали смартфон в блендере и поджигали шкаф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У вересні на Інтері «Роман з Ольгою»

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Напомним, ранее Оля Фреймут умилила Сеть фотографией с сестрой.

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Теги: Ольга Фреймут, Роман Кадемин, Роман с Ольгой
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Источник: ivona.bigmir.net

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