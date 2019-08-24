Оля Фреймут умилила сеть фотографией с сестрой

Телеведущая опубликовала семейный снимок в Instagram.

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Известная телеведущая Оля Фреймут растрогала сеть новым семейным снимком. В честь дня рождения своей младшей сестры, Оля опубликовала в Instagram фото с Юлей Фреймут.

В кадре сестры позируют, приобняв друг друга и улыбаясь.

Сестричка, ты моложе, но старшая: учусь у тебя мудрости. Все слова - по телефону. А здесь - фото. Где я «неудачная»; а ты - Королева. C Днем рождения, - подписала публикацию Ольга Фреймут.

Поклонники звезды отметили ее сходство с сестрой. “Які ви красуні“, “Так похожи“, “Красавицы,приятно смотреть на таких молодых женщин“, - пишут комментаторы.

А недавно Ольга Фреймут в этническом костюме анонсировала выход нового проекта.