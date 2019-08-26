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"Украинская Памела Андерсон": В Сети обсудили новое фото Поляковой в купальнике

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Певица снова порадовала поклонников откровенным пляжным образом.

"Украинская Памела Андерсон": В Сети обсудили новое фото Поляковой в купальнике
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Украинская певица супер-блондинка Ольга Полякова подразнила фанатов соблазнительным пляжным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, сделанный на катере. Ольга позирует в ярко-красном сдельном купальнике - почти как “фирменный“ наряд американской актрисы Пэм Андерсон в “Спасателях Малибу“. Полякова эротично выгибается, опираясь бедром на сиденье. Голова артистки повернута вбок, а губы слегка приоткрыты. 

Париться по поводу того что лето проходит не стоит, Жизнь проходит -вот это засада😂, - написала Полякова.

Поклонники отметили, что Ольга Полякова, бесспорно проводит жизнь ярко - и не должна печалиться, что она "проходит". Также артистку назвали “зажигалкой“, “богиней“, “конфеткой“ и “украинской Памелой Андерсон“.

Ранее мы писали, что Маша Полякова повторила мамин образ в купальнике.

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Теги: Ольга Полякова, фото в купальнике, Памела Андерсон
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.08.2019, 15:01
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