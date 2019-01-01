Премьера юбилейного десятого сезона "Х-фактор" состоится 14 сентября.

Настя Каменских о конкуренции на "Х-факторе": "У всех у нас одна цель" пресс-служба

Одна из самых популярных и востребованных артисток Украины NK | Настя Каменских уже третий год является судьей вокального шоу “Х-фактор“ на телеканале СТБ, а также судьей-победителем прошлого сезона. Артистка рассказала, наставницей какой категории на шоу она хотела бы стать в этом году, каких артистов хочет видеть в своей команде, а также ответила на вопрос, есть ли конкуренция среди членов жюри.

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По словам Насти Каменских, для нее не так важна категория участников, как люди, у которых есть талант и тот самый Х-фактор.

“В этом сезоне я ищу не просто исполнителя, а настоящего артиста с огромным потенциалом и желанием много и упорно работать и добиваться масштабных целей. Я готова поделиться своим опытом, ведь уже прошла огромный творческий путь и на своем примере могу совершенно точно сказать, что любые цели достижимы, если трудиться“, - признается артистка.

Настя Каменских пресс-служба

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Поскольку впервые за все сезоны украинского “Х-фактора“ в этом году среди членов жюри будет сразу 2 девушки (Настя Каменских и Оля Полякова), певица прокомментировала и слухи о конкуренции между ними.

“Я не считаю, что среди членов жюри есть конкуренты, ведь у всех у нас одна цель: найти артистов, которые станут будущим украинской сцены, которые завоюют любовь миллионов украинцев и о которых, возможно, даже услышит весь мир. Поэтому главный фокус - раскрыть весь потенциал своих подопечных“, - рассказала она.

Настя Каменских пресс-служба

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, что изменила бы в своей внешности.