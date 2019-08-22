Солистка "Время и Стекло" стала первой из украинских знаменитостей, кто дважды появился на обложке Cosmopolitan.

"Я сделала это еще раз!": Надя Дорофеева похвасталась важным достижением instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в соцсети радостной новостью. Артистка украсила обложку популярного глянца Cosmopolitan.

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На своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала фото, на котором она держит в руках новый выпуск журнала. На обложке Надя запечатлена в коротком платье синего цвета и длинных серьгах.

В описании к яркой фотографии Дорофеева похвасталась важным достижением. Она стала первой украинской артисткой, которая дважды появилась на обложке Cosmopolitan.

“Я сделала это еще раз! И снова с любимым @cosmopolitanukraine. Спасибо за возможность быть первой украинской артисткой, которая появилась на вашей обложке дважды. September is coming“, - написала Надя Дорофеева.

Ранее сообщалось, что Дорофеева в дерзком образе пригрозила подписчикам баном.