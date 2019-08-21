Вера Брежнева "взорвала" Сеть новым откровенным фото

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram пикантную фотографию.

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева в очередной раз взбудоражила Сеть откровенным снимком.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя звезда опубликовала пикантную фотографию, на которой она позирует, сидя на стуле, возле бассейна. На свежем фото артистка запечатлена в черном свитере, стрингах такого же цвета, темных ботинках и солнцезащитных очках.

“Вроде бы лето, время купальников , но приходится утепляться“, - подписала откровенный кадр Вера Брежнева.

Мнение поклонников певицы по поводу ее новой публикации разделились. Многие отметили шикарный внешний вид артистки, а некоторым показалось, что фото слишком интимное.

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“Огонь, Дай Бог всем выглядеть так!“, “Вера,ну зачем прям вот так.. оставьте немного загадки)“, “Как в анекдоте: в трусах и валенках“, “Супер, шикарный вид, красавица. Обаятельная и привлекательная“, “Хоть это и выглядит странно, но мне нравится“, “Вера, ваше тело и лицо идеальное“, “Вера Вам так идёт черный цвет!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Вера Брежнева снялась топлес в колготках и разоткровенничалась о муже.