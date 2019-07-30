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Дочь Веры Брежневой в одном халатике засветила пышную грудь

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18-летняя Соня Киперман опубликовала очередное пикантное фото.
Дочь Веры Брежневой в одном халатике засветила пышную грудь
Дочь Веры Брежневой в одном халатике засветила пышную грудь
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман порадовала подписчиков новой пикантной фотографией.

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На своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала снимок, на котором в очередной раз похвасталась роскошными формами. На фото Соня позирует в белом халате на фоне природы. Наряд звезда немного спустила, оголив пышную грудь.

Губы Киперман накрасила яркой красной помадой, а волосы собрала в высокий пучок. Свой образ девушка дополнила большими  серьгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*only have eyes for you playing in the background*

Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman)

Поклонники Сони оставили немало лестных комплиментов в комментариях под свежим кадром.

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“Ох принцесса“, “Красоточка, вау какая красивая“, “Такі груденята гарні маєш“, “Красивая“, “Шикарная“, “Бомбочка“, “Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни)) буду рад, если вы оставите комментарий под моим фото“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Vesna_Krasna2    31.07.2019, 11:31
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