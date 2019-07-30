Дочь Веры Брежневой в одном халатике засветила пышную грудь

18-летняя Соня Киперман опубликовала очередное пикантное фото.

Старшая дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман порадовала подписчиков новой пикантной фотографией.

Читай также: Пошла жара: 18-летняя дочь Брежневой вдохновила Сеть “постельным“ фото

На своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала снимок, на котором в очередной раз похвасталась роскошными формами. На фото Соня позирует в белом халате на фоне природы. Наряд звезда немного спустила, оголив пышную грудь.

Губы Киперман накрасила яркой красной помадой, а волосы собрала в высокий пучок. Свой образ девушка дополнила большими серьгами.

Поклонники Сони оставили немало лестных комплиментов в комментариях под свежим кадром.

Читай также: Дочь Веры Брежневой похвасталась прогулкой по Парижу с бойфрендом

“Ох принцесса“, “Красоточка, вау какая красивая“, “Такі груденята гарні маєш“, “Красивая“, “Шикарная“, “Бомбочка“, “Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни)) буду рад, если вы оставите комментарий под моим фото“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.