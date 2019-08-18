"Внешность - не главное": Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам
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Певица Вера Брежнева, которая недавно сфотографировалась почти без макияжа для обложки Vogue, поделилась своим виденьем женской привлекательности. В Инстаграм артистка выставила фото в сером брючном костюме, надетом на бюстгальтер. Певица позирует, облокотившись локтем на колено, из-за чего пиджак распахивается на груди, обнажив белье. В посте Вера отметила, что, по ее мнению, внешние данные для девушки - не главное, а самое важное, это харизма и характер.
Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой., - написала Брежнева, - написала Брежнева.
“Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: «Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта». Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой.” @voguerussia @voguerussiabeauty @mercuryjewellery #VeraforVogue #Vera #Vogue
Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике.
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