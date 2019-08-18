Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Внешность - не главное": Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам

Комментариев: 2
Певица засветила глубокое декольте и написала, в чем секрет привлекательности.

"Внешность - не главное": Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам
ivona.bigmir.net

Читай также: Самые “горячие“ мужчины по знаку Зодиака

Певица Вера Брежнева, которая недавно сфотографировалась почти без макияжа для обложки Vogue, поделилась своим виденьем женской привлекательности. В Инстаграм артистка выставила фото в сером брючном костюме, надетом на бюстгальтер. Певица позирует, облокотившись локтем на колено, из-за чего пиджак распахивается на груди, обнажив белье. В посте Вера отметила, что, по ее мнению, внешние данные для девушки - не главное, а самое важное, это харизма и характер.

Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой., - написала Брежнева, - написала Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: «Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта». Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой.” @voguerussia @voguerussiabeauty @mercuryjewellery #VeraforVogue #Vera #Vogue

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, советы, привлекательность, декольте
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  19.08.2019, 12:30
Оценка:  0
pусский
Выeбy её в сраку, бля!
futbolprognoz    19.08.2019, 11:48
Оценка:  +1
futbolprognoz
ну сделай себе на лице пару шрамов, не брей ноги месяц, забудь про маникюр, стригись в самое дешевой парикмахерской за 40 грн, пользуйся косметикой эйвон или орифлейм, одевайся на 7 км в одессе и посмотрим как ты запоешь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь