Певица засветила глубокое декольте и написала, в чем секрет привлекательности.

"Внешность - не главное": Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам ivona.bigmir.net

Читай также: Самые “горячие“ мужчины по знаку Зодиака

Певица Вера Брежнева, которая недавно сфотографировалась почти без макияжа для обложки Vogue, поделилась своим виденьем женской привлекательности. В Инстаграм артистка выставила фото в сером брючном костюме, надетом на бюстгальтер. Певица позирует, облокотившись локтем на колено, из-за чего пиджак распахивается на груди, обнажив белье. В посте Вера отметила, что, по ее мнению, внешние данные для девушки - не главное, а самое важное, это харизма и характер.

Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой., - написала Брежнева, - написала Брежнева.

Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике.