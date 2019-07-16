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У Софии Ротару роман с молодым поклонником - СМИ

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Экс-участник группы "Турбомода" окружил звезду повышенным вниманием.

У Софии Ротару роман с молодым поклонником - СМИ
У Софии Ротару роман с молодым поклонником - СМИ
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Украинскую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала 72-й день рождения, заподозрили в романе с молодым экс-солистом российской поп-группы “Турбомода“ Александром Поповым. Об этом пишут российские и отечественные СМИ. По информации “Факты“, которые ссылаются на российский ресурс, Попов является преданным поклонником творчества Ротару и даже некогда предлагал ей руку и сердце. Инсайдеры из окружения Попова утверждают, что сейчас артист проводит много времени в обществе легендарной исполнительницы. 

Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ, - процитировали инсайдера.

Также недавно журналисты “засекли“ Попова на концерте Ротару, который стоял за кулисами, но интервью давать отказался.

После недавнего концерта Попов разместил Инстаграм фото с Софьей Михайловной, добавив чувственную подпись.

Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг, - написал Александр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коснувшись и обняв меня , я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки , и вопрос послушай -послушай кто сейчас поет , не прозевать бы мой выход на сцену я смотел и утопал в этих красивых глазах не слыша вокруг ничего ! София Ротару @sofiarotaru.official ❤ Вчера #славянскийбазар #витебск #сашапопов #александрпопов #глуск#железнодорожный #балашиха #люберцы#реутов #турбомода #группатурбомода #sashapopov #aleksandrpopov #glusk #краски #софияротару #софия #ротару #молдавия #молдова #группакраски

Публикация от Саша Попов (@sashapopov911)

Сама звезда украинской сцены пока никак не комментирует слухи о “романе“ с Поповым.

Ранее мы писали, что в Сеть попала фотосессия 16-летней дочери Елены Кравец.

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Теги: София Ротару, роман, поклонник
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    21.08.2019, 17:56
Оценка:  -1
Boxerogos
Баблу все возрасты покорны.)))))))))))))))))
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