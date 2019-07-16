У Софии Ротару роман с молодым поклонником - СМИ
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Украинскую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала 72-й день рождения, заподозрили в романе с молодым экс-солистом российской поп-группы “Турбомода“ Александром Поповым. Об этом пишут российские и отечественные СМИ. По информации “Факты“, которые ссылаются на российский ресурс, Попов является преданным поклонником творчества Ротару и даже некогда предлагал ей руку и сердце. Инсайдеры из окружения Попова утверждают, что сейчас артист проводит много времени в обществе легендарной исполнительницы.
Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ, - процитировали инсайдера.
Также недавно журналисты “засекли“ Попова на концерте Ротару, который стоял за кулисами, но интервью давать отказался.
После недавнего концерта Попов разместил Инстаграм фото с Софьей Михайловной, добавив чувственную подпись.
Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг, - написал Александр.
Коснувшись и обняв меня , я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки , и вопрос послушай -послушай кто сейчас поет , не прозевать бы мой выход на сцену я смотел и утопал в этих красивых глазах не слыша вокруг ничего ! София Ротару @sofiarotaru.official ❤ Вчера #славянскийбазар #витебск #сашапопов #александрпопов #глуск#железнодорожный #балашиха #люберцы#реутов #турбомода #группатурбомода #sashapopov #aleksandrpopov #glusk #краски #софияротару #софия #ротару #молдавия #молдова #группакраски
Сама звезда украинской сцены пока никак не комментирует слухи о “романе“ с Поповым.
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