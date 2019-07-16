Экс-участник группы "Турбомода" окружил звезду повышенным вниманием.

У Софии Ротару роман с молодым поклонником - СМИ IVONA bigmir)net

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Украинскую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала 72-й день рождения, заподозрили в романе с молодым экс-солистом российской поп-группы “Турбомода“ Александром Поповым. Об этом пишут российские и отечественные СМИ. По информации “Факты“, которые ссылаются на российский ресурс, Попов является преданным поклонником творчества Ротару и даже некогда предлагал ей руку и сердце. Инсайдеры из окружения Попова утверждают, что сейчас артист проводит много времени в обществе легендарной исполнительницы.

Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ, - процитировали инсайдера.

Также недавно журналисты “засекли“ Попова на концерте Ротару, который стоял за кулисами, но интервью давать отказался.

После недавнего концерта Попов разместил Инстаграм фото с Софьей Михайловной, добавив чувственную подпись.

Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг, - написал Александр.

Сама звезда украинской сцены пока никак не комментирует слухи о “романе“ с Поповым.

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