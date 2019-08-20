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Вот как нужно соблазнять мужчину: Белла Хадид поделилась кадрами в белье

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Супермодель, которая недавно разошлась с бойфрендом, будоражит фантазию своих подписчиков.

Вот как нужно соблазнять мужчину: Белла Хадид поделилась кадрами в белье
Вот как нужно соблазнять мужчину: Белла Хадид поделилась кадрами в белье
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения 22-летняя Белла Хадид, которая на днях кардинально сменила имидж, став блондинкой, снова подогрела интерес подписчиков в соцсетях. Злые языки поговаривают, что Белла, как и любая другая девушка, тяжело переживает окончание отношений с музыкантом The Weeknd - и нарочно привлекает к себе внимание фолловеров. Так это или нет - но факт остается фактом - в Инстаграм девушка поделилась соблазнительными фото в белье известной торговой марки CALVIN KLEIN, которую она рекламирует. И, несмотря на то, что белье, в котором позирует Хадид, не было задумано как эротическое - фотосессия Беллы вышла очень горячей. Чего только стоит фото, где девушка приспускает трусики, заводя в них предплечья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@calvinklein

Публикация от 🦋 (@bellahadid)

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К слову, отношения Беллы Хадид и певца Эйбела Маккоена оборвались в начале августа 2019 - пара расходится уже во второй раз. По информации от инсайдеров, причиной разрыва стали плотные графики обоих знаменитостей.

Ранее мы писали, что Миша Романова выставила фото в стиле ню.

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Теги: Белла Хадид, фото в белье
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Источник: ivona.bigmir.net

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navigator2    20.08.2019, 17:46
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navigator2
засунути руки в труси це геніально карл!
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