Мурат Налчаджиоглу выставил фото с семейного застолья со своей новой девушкой - Самией Ахметовой .

"Семья": Экс-супруг Лорак показал домашние посиделки с новой избранницей Ivona.bigmir.net

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Бывший супруг певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу продолжает делиться своим счастьем в новых отношениях с 23-летней Самией Ахметовой, с которой он недавно отдыхал в Испании. В Инста-сториз бизнесмен выставил фото, на котором запечатлена его новая избранница в кругу семьи. Несколько человек позируют за накрытым столом, на нем видно фрукты, оливки и шашлык. Что примечательно, спиртное на фото отсутствует. Самая сидит справа, она позирует, повернувшись к крупному псу, которого кормит с руки. Снимок Мурат подписал одним словом - “Семья“.

"Семья": Экс-супруг Лорак показал домашние посиделки с новой избранницей Скриншот

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Напомним, что недавно вокруг персоны новой девушки Мурата Налчаджиоглу в Сети разгорелся скандал - многие ресурсы постили скриншоты с сайта “взрослых“ знакомств, на котором, будто бы, есть анкета Самии. Девушка рассказала журналистам, что анкета - поддельная и что ее шантажируют недоброжелатели, также Самия попросила отставить их с любимым в покое и закрыла доступ к своим страницам в соцсетях.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за результаты пластик.