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"Лучше одеться": Влад Яма рассорил поклонников откровенным образом

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Ведущий выставил в Сеть снимок в жилетке на голое тело - и это не понравилось подписчикам .

"Лучше одеться": Влад Яма рассорил поклонников откровенным фото
instagram.com/vladyama_official

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Украинский танцор и судья телепроектов “Танцують всі!“, “Україна має талант“, “Танці з зірками“ и “Модель XL“, член жюри “Лига Смеха“ 37-летний Влад Яма поразил Сеть смелым образом. В Инстаграм Влад добавил фото, на котором позирует в темно-синих джинсах и расстегнутой светло-голубой джинсовой жилетке, надетой на голое тело. В описании Яма отметил, что считает кадр особенно удачным.

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Большинство подписчиков Ямы не разделили его мнения - и отметили, что образ получился нелепым и под жилетку стоило что-то надеть. Однако, часть фолловеров похвалило снимок, назвав Влада безумно сексуальным.

  • Красивый брутальный мужчина, как Хью Джекман
  • Ремень сменить, курточку на размер поменьше, а то и на два, тогда может и ничего будет, но не сейчас, сорри😉
  • Чтобы Влад ни одел, он “наше все (Запорожское)“.
  • Фото супер🔥🔥🔥👍😍
  • Наоборот, на голое тело очень даже “секси“! Влад,вы неимоверно привлекательно выглядите.👍💋
  • Быть не похожим на других - просто, но быть уникальным – очень сложно!👍🔥
  • На голое тело не очень🙃
  • А ну, неее, оденьте футболку, что ж тут крутого. Яма, ну это Дно. Вы же красавчик, а фото нееее
  • Стилист, модные тенденции.... Нужно чтобы было красиво,практично и удобно. А не Абы КАК😂😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что тренер Анита Луценко поразила Сеть ярким образом и кудрями.

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Теги: Влад Яма, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.08.2019, 18:01
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