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Pink вышла на сцену в необычном наряде от киевского дизайнера

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Певица надела асимметричный пиджак от бренда Валерии Ковальской.

Pink вышла на сцену в необычном наряде от киевского дизайнера
Pink вышла на сцену в необычном наряде от киевского дизайнера
instagram.com/pink

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Звезды мировой величины массово выбирают наряды от украинских дизайнеров - и это вселяет гордость. Так, на днях одна мировая знаменитость - Деми Мур похвасталась новым платьем от украинского дизайнера Виты Кин, а накануне супер-популярная американская певица Пинк вышла на сцену в необычном “смокинге“ от киевского дизайнера Valery Kovalska. В асимметричном пиджаке артистка выступила в Нью-Йорке. Фото звезды, одетой в украинский бренд, появилось на официальной Инстаграм-странице Valery Kovalska.

Икона музыки @pink 🔥 в фирменном смокинге Валерия Ковальска во время выступления на шоу @jimmykimmellive в Нью-Йорке, - написали в публикации.

Ранее мы писали, что молодая миллиардерша Кайли Дженнер появилась в наряде украинского дизайнера.

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Теги: украинский бренд, дизайнер, одежда, Pink
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Источник: ivona.bigmir.net

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