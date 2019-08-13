Певица показала несколько фото со съемок популярной передачи, в которой выступит участницей .

"Как из Матрицы": MARUV поразила Сеть образом на "Танцах со звездами" ivona.bigmir.net

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Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поделилась с подписчиками первыми кадрами своего номера в шоу-проекте “Танцы со звездами“, в котором появится в роли участницы. В Инстаграм звезда добавила несколько фото, по которым видно, что танец MARUV будет весьма необычным. Анна выйдет на сцену в латексном комбинезоне и своих “фирменных“ туфлях-стрипах, а “фишкой“ номера, суля по всему, станет “дождь“, который намочит наряд и волосы артистки.

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Подписчики отметили, что образ MARUV им очень понравился и сравнили ее с героиней фильма Матрица и певицей Рианной. Однако, часть поклонников усомнились в танцевальных талантах звезды.

ПРИКОЛЬНАЯ. Похожа на Тринити из фильма Матрица. Аня в каком стиле будешь первый эфир танцевать? Надеюсь в своём родном.

Из космоса

Как можно быть такой 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Будут танцы как у Поляковой... не пластичная, не энергичная... только прогибаться и вульгарно себя вести - все, что может Анна. Скучно уже.

Unearthly creature! Марсианка! 😍❤️

Блин. На первый фото показалось, что абсолютно голая. Показалось 😗 Будут жаркие танцы. 😍

Рианна отдыхает 😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали в Сети за вульгарный наряд.