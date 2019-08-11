Наряд - огонь: Деми Мур похвасталась платьем от украинского дизайнера

Звезда засветилась в ярко-зеленом платье с белой аппликацией .

Наряд - огонь: Деми Мур похвасталась вышиванкой от украинского дизайнера instagram.com/moore2d

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Американская актриса Деми Мур похвасталась ярким нарядом от украинского дизайнера. В Истаграм кинодива добавила фото в длинном зеленом платье с белой аппликацией работы украинского бренда Vita Kin. Образ звезда дополнила босоножками на низком ходу, очками с черной оправой и темно-синим платком, завязанным на голове. На руках Деми Мур держит своего питомца - пса Мэрпла.

Мэрпл делает “огненным“ любой наряд, но мое платье-вышиванка может с ним посостязаться, - написала кинодива.

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По информации Vogue.ua платье на Деми Мур называется Shalimar и создано по мотивам “Садов Моголов“, построенных императором Шах Джаханом, автором Тадж-Махала. В своем недавнем интервью дизайнер Вита Кин, которая известна созданием одежды в традиционном украинском стиле, рассказала, что поставила на паузу работу с “вышиванками“. Сейчас она вдохновляется Африкой и Азией, а вместо вышивки - теперь экспериментирует с искусством аппликации.

Стоит отметить, что в одежде от Виты Кин часто появляются на публике экс-первая леди Марина Порошенко и певица Джамала.

Ранее мы писали, что Кетрин Зета-Джонс надела вышиванку во время путешествия с мужем.