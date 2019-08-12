Ведущая и тренер разместила пост о проблемных зонах, который дополнила яркими фото.

"Это ваш образ!": Анита Луценко поразила Сеть ярким нарядом и кудряшками Instagram.com/anitasporty/

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Тренер и ведущая проекта “Зважені і щасливі“ Анита Луценко покорила подписчиков неожиданным образом. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует еще с двумя девушками, сидя на земле перед припаркованным автомобилем. Девушки одеты в яркие купальники, джинсовые шорты и объемные белые кроссовки. У всех моделей, включая Аниту Луценко - волосы завиты в кудри. Таким фото тренер иллюстрировала пост о проблемных зонах в женском теле - Луценко отметила, что не стоит морить себя голодом, но обязательно следить, чтобы затраты энергии соответствовали питанию.

Так вот лишний жир, говорит о том, что вы много съели и мало потратили! Избавится от него просто- тратить больше ( ходить, тренироваться, заниматься сексом, радоваться жизни), а съедать меньше! Когда я поправляюсь, то я просто знаю, что порастила меньше, чем съела! Все просто )) согласны?, - написала Анита.

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Подписчики отметили, что Анита выглядит шикарно, а кудряшки - это “ее прическа“.

Ранее Анита Луценко уже появлялась с кудрявой прической - на днях она разместила ролик с рекламой авторских купальников.

Ранее мы писали, что известная модель загорала топлесс в Кропивницком.