"Это ваш образ!": Анита Луценко поразила Сеть ярким нарядом и кудряшками
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Тренер и ведущая проекта “Зважені і щасливі“ Анита Луценко покорила подписчиков неожиданным образом. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует еще с двумя девушками, сидя на земле перед припаркованным автомобилем. Девушки одеты в яркие купальники, джинсовые шорты и объемные белые кроссовки. У всех моделей, включая Аниту Луценко - волосы завиты в кудри. Таким фото тренер иллюстрировала пост о проблемных зонах в женском теле - Луценко отметила, что не стоит морить себя голодом, но обязательно следить, чтобы затраты энергии соответствовали питанию.
Так вот лишний жир, говорит о том, что вы много съели и мало потратили! Избавится от него просто- тратить больше ( ходить, тренироваться, заниматься сексом, радоваться жизни), а съедать меньше!
Когда я поправляюсь, то я просто знаю, что порастила меньше, чем съела! Все просто )) согласны?, - написала Анита.
Сегодня пост, как ни странно, о лишнем на боках, спине, животе, коленках, попе и ногах)) ⠀ Лишний жир на всех этих местах- это не что иное, как энергия, которую мы съели, но не потратили☝🏻 Итак если у вас этот жир есть и он точно лишний. И я о реально лишнем, а не о нормальном ( ориентир на моделей это не то). Жир должен быть на женщине для здоровья! Это нормально! Это хорошо, это полезно! ⠀ Так вот лишний жир, говорит о том, что вы много съели и мало потратили! Избавится от него просто- тратить больше ( ходить, тренироваться, заниматься сексом, радоваться жизни), а съедать меньше! И это не о том, чтоб не есть- это о том, чтоб не есть сверх нормального по вашим энерготратам! Все диеты, правильное питание, ограничение времени, когда едим - это все об одном! Количество поступающей энергии не должно превышать кол-во потраченной. ⠀ Когда я поправляюсь, то я просто знаю, что порастила меньше, чем съела! Все просто )) согласны? Купальники в @wowbodyshop
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Подписчики отметили, что Анита выглядит шикарно, а кудряшки - это “ее прическа“.
Ранее Анита Луценко уже появлялась с кудрявой прической - на днях она разместила ролик с рекламой авторских купальников.
Хо хо хо 😍😍😍 Мы запускаем в свет нашу мини-коллекцию купальников Hot & Sporty 🥳🤩 И у наших купальников есть 3 больших плюса: 1. Ваша грудь не сгорит (это моя боль и наконец-то моя грудь в безопасности). 2. Форма трусиков делает ягодицы даже после всего 10 приседаний красивенными. 3. Спортивный и яркий стиль, удобные модели: и около бассейна полежать, и поплавать на море. А если надеть шорты, леггенсы, юбку, джинсы, топ - это ещё и отдельный предмет одежды 🙌🏻 Над купальниками работали и создавали @wowbodyshop WOWBODY и @dari_co_ ❤️ спасибо за отменное качество пошива, ткани, подкладки 🥰 Я счастлива! И к отдыху готова! Как вам видосик?😅😁 Если что, то я очень приличная женщина в душе 😂😂😂 а @bogdanjulia и @tasya_sh точно нет ☺️🤣 Ссылка на купальники в магазине в описании профиля 🙌🏻#купальник#купальниккиев
Ранее мы писали, что известная модель загорала топлесс в Кропивницком.
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