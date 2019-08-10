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Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие фото

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Свой день рождения звезда Instagram отпраздновала на дорогой яхте.
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие фото
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие фото
instagram.com/kyliejenner/

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В субботу, 10 августа, свой день рождения отметила Кайли Дженнер. Шикарный праздник по поводу ее 22-летия прошел на яхте стоимостью более 200 миллионов долларов.

В сети миллиардерша похвасталась снимками, сделанными в праздничный день. На вечеринку именинница пригласила своих близких и друзей, которых обслуживал персонал из 30 человек.

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На фото Кайли Дженнер позирует в розовом платье из перьев. На палубе можно заметить большие цветочные цифры “22“.

В социальной сети звезда также опубликовала видео, на котором ее малышка дочь поет для мамы песню “С днем рождения“.

Накануне миллиардерша Кайли Дженнер снялась в “денежном“ платье.

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Теги: Кайли Дженнер, день рождения
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