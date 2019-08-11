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Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели: фото

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В сети появились первые снимки молодожен.
Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели
Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели
instagram.com/elloelle

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Экс голливудской актрисы Кейт Хадсон - британский музыкант Мэттью Беллами женился. Фронтмен группы Muse связал себя узами брака с 29-летней моделью Элль Эванс. 

Новоиспеченная жена Беллами уже похвасталась свадебной фотографией в своем Instagram.

Мистер и миссис Беллами, - подписала нежный кадр Элль.

Мэттью Беллами и Элль Эванс начали встречаться в 2015 году, вскоре после расставания музыканта с Кейт Хадсон. В декабре 2017 года Мэтт сделал девушке предложение руки и сердца.

Ранее актриса Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь Ронни Роуз.

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Теги: Мэтт Беллами, музыкант, свадьба, модель, Элль Эванс
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