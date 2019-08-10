alyona alyona рассказала, как над ней смеялись в школе: фото

Артистка поговорила с фолловерами о хейтерстве.

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Популярная украинская исполнительница alyona alyona, которая показала, как выглядела в детстве, поделилась с поклонниками тяжелыми моментами из своей жизни. Артистка рассказала, что в детстве ее дразнили из-за полной фигуры.

В мои года начальной школы к нам с больших городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в разных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев и т.д. Это происходило 1-2 раза в год. В актовом зале собирался поток детей - а, б, в классы одного года и поочереди фотографировались. Так вот. Эти костюмы на меня не налазили. Все это время с меня все смеялись и говорили куча оскорбительных слов, типа "шо, жируха, не влазишь", - написала Алена в посте.

alyona alyona подытожила, что такие моменты не выкинешь с памяти, "но она та, кем является". Кроме того, теперь она смело может делиться такими историями и открыто говорить об этом.

Недавно аlyona аlyona выпустила автобиографический клип.