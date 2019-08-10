alyona alyona рассказала, как над ней смеялись в школе: фото
Читай также: Солистка группы КАZKA очаровала сеть фото в купальнике
Популярная украинская исполнительница alyona alyona, которая показала, как выглядела в детстве, поделилась с поклонниками тяжелыми моментами из своей жизни. Артистка рассказала, что в детстве ее дразнили из-за полной фигуры.
В мои года начальной школы к нам с больших городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в разных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев и т.д. Это происходило 1-2 раза в год. В актовом зале собирался поток детей - а, б, в классы одного года и поочереди фотографировались. Так вот. Эти костюмы на меня не налазили. Все это время с меня все смеялись и говорили куча оскорбительных слов, типа "шо, жируха, не влазишь", - написала Алена в посте.
НУ ШО, ЖИРУХА... ⠀ У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються та залишаються у пам‘яті. ⠀ В мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв — графинь, принцес, снiжних королев тощо. ⠀ Це вiдбувалося 1-2 рази на рiк. В актовій залi збирався потiк дiтей — а, б, в класи одного року і почерзi фотографувалися. Так от. Цi костюми нiколи на мене не налазили. Залишити мене саму в класi не могли, тому я сидiла в залi i чекала, поки всiх сфотографують. I весь цей час з мене всi сміялися i говорили купу образливих слiв, типу "шо, жируха, не влазиш?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?" і тд. ⠀ Це були морально тяжкi пару годин, які повторювались кожен рік. ⠀ Такі моменти не викинеш з пам‘яті. АЛЕ, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це. Не треба боятися, не треба соромитись. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети. ⠀ Якщо ви маєте такі історії, говоріть про це! Тема «хейтерства» має бути відкритою! ⠀ Дякую @aleksey_durnev, що надихнув на відвертість. ⠀ #refreshconfidence #освіживпевненість
alyona alyona подытожила, что такие моменты не выкинешь с памяти, "но она та, кем является". Кроме того, теперь она смело может делиться такими историями и открыто говорить об этом.
Полная версия правил