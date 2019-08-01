"Велика й смішна": Alyona Alyona выпустила автобиографический клип

Рэп-звезда Alyona Alyona презентовала автобиографический клип на песню "Велика і смішна".

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, порадовала фанов новым клипом. Звезда выпустила видео на автобиографический трек “Велика й смішна“.

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Презентация ролика состоялась в четверг, 1 августа, на YouTube-канале Alyona Alyona. Композиция “Велика й смішна“ вошла в дебютный альбом артистки “Пушка“.

В клипе можно увидеть кадры из жизни рэп-звезды. Исполнительница позиркет на фоне своего родного села, на баскетбольной площадке и даже в конюшне. Режиссером видео выступил DELTA ARTHUR.

Ранее эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны.