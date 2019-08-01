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"Велика й смішна": Alyona Alyona выпустила автобиографический клип

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Рэп-звезда Alyona Alyona презентовала автобиографический клип на песню "Велика і смішна".
"Велика й смішна": Alyona Alyona выпустила автобиографический клип
"Велика й смішна": Alyona Alyona выпустила автобиографический клип
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, порадовала фанов новым клипом. Звезда выпустила видео на автобиографический трек “Велика й смішна“.

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Презентация ролика состоялась  в четверг, 1 августа, на YouTube-канале Alyona Alyona. Композиция “Велика й смішна“ вошла в дебютный альбом артистки “Пушка“. 

В клипе можно увидеть кадры из жизни рэп-звезды. Исполнительница позиркет на фоне своего родного села, на баскетбольной площадке и даже в конюшне. Режиссером видео выступил DELTA ARTHUR.

Ранее эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны.

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Теги: alyona alyona
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Источник: ivona.bigmir.net

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