Солистка группы КАZKA очаровала сеть фото в купальнике
Александра Зарицкая показала пикантные снимки со своего отдыха.
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Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая показала пикантные снимки со своего отдыха в Турции. На своей странице в Instagram девушка разместила фото, где запечатлена в белом купальнике на фоне голубой воды.
Прикосновение к воде — мое удовольствие. Морской воздух — вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго, - подписала публикацию Саша.
Поклонникам KAZKA пришлись по душе кадры звезды: “Шикарна“, “Богиня“, “Як спекотно!“, “Саш, ты просто космос“.
Недавно участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.
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