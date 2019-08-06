Катя Осадчая похвасталась роскошной фигурой в ретро-купальнике

Ведущая проекта "Світське життя" опубликовала новое фото с отдыха в Турции.

Популярная украинская телеведущая, звезда проектов “Голос країни“ и “Світське життя“ Катя Осадчая в очередной раз порадовала поклонников снимком с отдыха в Турции.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий снимок, на которым она запечатлена в черном купальнике в стиле ретро и темных солнцезащитных очках. На снимке 35-летняя знаменитость позирует, сидя на берегу на гор.

“Ще трохи моря:)“, - лаконично подписала кадр Осадчая.

Подписчики остались в восторге от стройной фигуры ведущей и поспешили оставить множество комплиментов в комментариях.

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“Ох,уж эта Катя,як ты така красива)“, “Если сделать черно-белую фотографию будет прям ретро)“, “Купальник супер!“, “И немного стильной КАТИ))“, “Дуже гарно, неймовірно“, “Какая красота“, - написали поклонники Кати.

Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались отдыхом на пляже Гааги.