Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Ведущая проекта "Світське життя" Катя Осадчая показала новый снимок с отдыха.

Популярная украинская телеведущая проектов “Голос країни“ и “Світське життя“ Катя Осадчая в очередной раз восхитила поклонников своим внешним видом. Звезда продемонстрировала прекрасную физическую на снимке с отдыха.

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Так, на своей странице в Instagram бывшая модель опубликовала две свежие фотографии, на которых она запечатлена в голубом купальнике на фоне морского побережья. Катя бежит вдоль воды, демонстрируя идеальный пресс и подтянутую фигуру.

Где именно был сделан снимок, супруга ведущего и актера Юрия Горбунова не сообщает. В описании к пляжным кадрам Осадчая поделилась планами на последний месяц лета.

“Відпочивати, трохи засмагати, багато плавати і трохи їсти) #планнавідпустку :)“, - написала ведущая.

Подписчики остались в восторге от стройной фигуры Осадчей и поспешили оставить комплименты в комментариях.

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“Що Ви їсте, щоб мати таку фігуру?))“, “Дуже правильний план, спробую діяти так само“, “Слушайте, но фигурка бомба“, “Досконала“, “Какая форма!“, “Дуже гарно виглядаєте“, “Яка ви красуня“, “Яка худенька“, “Розкішна фігура“, - написали поклонники Кати.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов восхитили совместным выходом.