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Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть романтичными фото с любимой

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Звезда шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал кадры с новой фотосессии с Дашей Квитковой.
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть романтичными фото с любимой
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть романтичными фото с любимой
instagram.com/nikitadobrynin

Известный ведущий и главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин продолжает радовать поклонников совместными кадрами с победительницей проекта, 21-летней Дашей Квитковой.

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Так, на днях влюбленные показала кадры с романтической фотосессии. На странице Добрынина в Instagram появилось несколько фото, на которых он и его возлюбленная бегут по волнам, держась за руки. Даша одета в белоснежный сарафан, а Никита - в белой рубашке и черных брюках. 

Также в этой подборке кадров можно увидеть снимки, на которых ведущий и его любимая нежно обнимаются и смотрят друг другу в глаза. К свежим фото Добрынин добавил трогательную подпись, в которой в очередной раз признался Квитковой в любви.

“Я не буду спрашивать вас, какая из четырёх фотографий лучше. Они все крутые. Ведь рядом она“, - написал Никита.

Напомним, ранее избранница Никиты Добрынина засветилась в одном белье.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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