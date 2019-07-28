Избранница Никиты Добрынина засветилась в одном белье

Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова опубликовала очередной откровенный кадр.

Избранница главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина, Даша Квиткова продолжает делиться с поклонниками весьма откровенными фотографиями.

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Так, на этот раз 21-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором она продемонстрировала идеальную фигуру. На снимке девушка позирует в соблазнительном белоснежном белье.

В описании к фото Квиткова игриво заявила, что тестирует камеру своего телефона и результатом она осталась довольна.

“Снова тестирую камеру, вроде бы снимает неплохо. Вам как?“, - написала Даша.

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию победительницы “Холостяка-9“.

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“Круто выглядишь. Какой у тебя рост и вес?“, “Восхищаюсь Вами, когда все остальные девушки Вам завидуют“, “Выглядите великолепно!“, “На загоролой коже бельё вообще АГОНЬ, снимок хороший, фигура супер, красотка, одним словом, “А у тебя вообще неудачные фото бывают?“, “Камера- супер, загар красивейший, фигурка и комплект белья шикарный! Не слушайте никого , Вы - прекрасна!!!!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин засветились на ОМКФ-2019.