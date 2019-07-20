Победительница "Холостяка" показала соблазнительное фото из душа

Даша Квиткова рассказала о совместном отдыхе с Никитой Добрыниным в Египте.

Избранница главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова похвасталась еще одной заграничной поездкой с любимым. Недавно Никита Добрынин устроил девушке сюрприз в честь ее дня рождения. Он подарил ей небольшой отдых в Париже.

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Теперь же пара решила отправится в отпуск в Египет. Так, на своей странице в Instagram Даша Квиткова решила рассказать подписчикам о преимуществах отеля “Риф Оазис“, в котором она и Никита остановились. Привлечь внимание пользователей Сети к публикации девушка решила весьма откровенными фото.

Квиткова опубликовала несколько снимков, сделанных в душе. На свежих кадрах она появилась в соблазнительном черном купальнике в белый горошек.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин засветились на ОМКФ-2019.