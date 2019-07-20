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Победительница "Холостяка" показала соблазнительное фото из душа

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Даша Квиткова рассказала о совместном отдыхе с Никитой Добрыниным в Египте.
Победительница "Холостяка" показала соблазнительное фото из душа
Победительница "Холостяка" показала соблазнительное фото из душа
instagram.com/kvittkova

Избранница главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова похвасталась еще одной заграничной поездкой с любимым. Недавно Никита Добрынин устроил девушке сюрприз в честь ее дня рождения. Он подарил ей небольшой отдых в Париже.

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Теперь же пара решила отправится в отпуск в Египет. Так, на своей странице в Instagram Даша Квиткова решила рассказать подписчикам о преимуществах отеля “Риф Оазис“, в котором она и Никита остановились. Привлечь внимание пользователей Сети к публикации девушка решила весьма откровенными фото.

Квиткова опубликовала несколько снимков, сделанных в душе. На свежих кадрах она появилась в соблазнительном черном купальнике в белый горошек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вооу! Директ просто разгромлен вопросами про отель. Срочно делаю пост. ✨Люди - такие душки💗 ✨Еда - вкусно,вкусно,вкуснооо🤤(поверьте, нам есть с чем сравнивать). Большой выбор на разный вкус. ✨Масштабная территория.(ездит свой «тук-тук», для развозки по всей местности). Своя улица для шоппинга с заведениями, аптекой и магазинами. Несколько бассейнов, что очень удобно, с красивыми видами. Комфортный выход на пляж, большая береговая линия, есть множество развлечений. ✨Много хороших и фотогеничнейших мест. Мне повезло, потому что Никита очень круто фотографирует😈 ✨Номера большие, чистые(а это ооочень важно) и приятные. Мебель вся современная. ✨Есть спорт-зал, теннисные корты и игровая территория. Из минусов только то, что нет номеров с видом на море, так как все номера находятся с другой стороны. Виды на зелень и бассейн - все компенсируют. И я снова потеряла свое кольцо, третье за несколько месяцев🙄 Короче, хочу грустить, но все вокруг не позволяет. p.s. В Шарме два отеля «Риф Оазис», пожалуйста, не путайте🙏🏻

Допис, поширений Daria 🌷 (@kvittkova)

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин засветились на ОМКФ-2019.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: ivona.bigmir.net

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