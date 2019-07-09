Победительница "Холостяка" отпраздновала день рождения в Диснейленде

Даша Квиткова отметила 21-летие в парижском Диснейленде.

Во вторник, 9 июля, победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Дария Квиткова отметила 21-й день рождения. Главный герой проекта и возлюбленный именинницы подготовил для девушки романтический подарок. Никита Добрынин организовал поездку в Париж.

Читай также: Экс-“Холостяк“ Никита Добрынин показал постельное фото с любимой

На своей странице в Instagram Квиткова рассказала фанам, какая ее мечта осуществилась в день рождения. Добрынин устроил любимой поход в Диснейленд.

Даша опубликовала несколько ярких кадров с прогулки и рассказала с чего началось ее праздничное утро.

“Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра. За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья“, - эмоционально написала Квиткова.

Также в подписи к снимку именинница призналась, что главным подарком для нее является Никита.

“Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка?“, - поделилась Даша.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.