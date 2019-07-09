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Победительница "Холостяка" отпраздновала день рождения в Диснейленде

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Даша Квиткова отметила 21-летие в парижском Диснейленде.
Победительница "Холостяка" отпраздновала день рождения в Диснейленде
Победительница "Холостяка" отпраздновала день рождения в Диснейленде
instagram.com/kvittkova

Во вторник, 9 июля, победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Дария Квиткова отметила 21-й день рождения. Главный герой проекта и возлюбленный именинницы подготовил для девушки романтический подарок. Никита Добрынин организовал поездку в Париж.

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На своей странице в Instagram Квиткова рассказала фанам, какая ее мечта осуществилась в день рождения. Добрынин устроил любимой поход в Диснейленд.

Даша опубликовала несколько ярких кадров с прогулки и рассказала с чего началось ее праздничное утро.

“Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра. За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья“, - эмоционально написала Квиткова.

Также в подписи к снимку именинница призналась, что главным подарком для нее является Никита.

“Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка?“, - поделилась Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем💗 Я подумала: И когда ты успел😅, сейчас же только 8 утра. За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья. Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка? Теперь домой с нами улетает Шериф Вудди и ушки Минни Мауса. happy birthday, девочка Даша💗

Допис, поширений Daria 🌷 (@kvittkova)

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.

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Теги: Дария Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 10:49
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гость
Дай-то Бог, чтобы этот праздник и ощущение счастья продлились как можно дольше!
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