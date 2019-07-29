Наоми Кэмпбелл показала "голое" фото из модельного архива
Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото, на котором позирует совсем голой.
Популярная британская модель Наоми Кэмпбелл, которая за свое поведения получила прозвище Черная пантера, порадовала поклонников откровенной фотографией.
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Несколько месяцев назад манекенщица озадачила фанатов снимком, на котором она была запечатлена полностью обнаженной в пустыни Кении. Теперь же 49-летняя красотка решила опубликовать еще одно “голое“ фото.
Так, на своей странице в Instagram супермодель разместила архивный черно-белый кадр, где она позирует без одежды. Наоми лежит на животе и демонстрирует свои ягодицы. На талии Кэмпбелл можно увидеть цепочку.
Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала архивные кадры с Дженнифер Лопес.
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