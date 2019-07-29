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Наоми Кэмпбелл показала "голое" фото из модельного архива

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Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото, на котором позирует совсем голой.
Наоми Кэмпбелл показала "голое" фото из модельного архива
Наоми Кэмпбелл показала "голое" фото из модельного архива
instagram.com/naomi

Популярная британская модель Наоми Кэмпбелл, которая за свое поведения получила прозвище Черная пантера, порадовала поклонников откровенной фотографией.

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Несколько месяцев назад манекенщица озадачила фанатов снимком, на котором она была запечатлена полностью обнаженной в пустыни Кении. Теперь же 49-летняя красотка решила опубликовать еще одно “голое“ фото.

Так, на своей странице в Instagram супермодель разместила архивный черно-белый кадр, где она позирует без одежды. Наоми лежит на животе и демонстрирует свои ягодицы. На талии Кэмпбелл можно увидеть цепочку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday #MOOD 🦋 Naomi Archives

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала архивные кадры с Дженнифер Лопес.

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Теги: Наоми Кэмпбелл
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Источник: Ivona.bigmir.net

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