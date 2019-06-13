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Полностью обнаженная: Наоми Кэмпбелл взорвала Сеть голым фото в пустыне

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Британская модель Наоми Кэмпбелл снялась полностью голой для Vogue.
Полностью обнаженная: Наоми Кэмпбелл взорвала Сеть голым фото в пустыне
Полностью обнаженная: Наоми Кэмпбелл взорвала Сеть голым фото в пустыне
instagram.com/naomi

Всемирно известная британская модель Наоми Кэмпбелл, которая недавно отметила 49-й день рождения, удивила фанов слишком откровенным кадром.

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На своей странице Instagram “Черная пантера“ опубликовала фотографию, на которой запечатлена совершенно голой посреди пустыни Кении. Снимок был сделан во время фотосессии  для июльского выпуска британского журнала Vogue. 

На пикантном кадре Кэмпбелл позирует, стоя спиной к камере, но при этом звезда немного повернула голову. Обнаженное тело модели украшает цепочка на пояснице.

Напомним, ранее 67-летняя мать Наоми Кэмпбелл снялась для рекламы купальников.

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Теги: Наоми Кэмпбелл
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Источник: ivona.bigmir.net

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