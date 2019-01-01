День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные снимки Черной пантеры
Сегодня, 22 мая, свой 49-й день рождения отмечает британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл.
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Звезда работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой чернокожей девушкой, которая появилась на обложках французкого Vogue и британского Time.
В 1986 году Кэмпбелл впервые украсила обложку известного глянца Elle. В конце 1980-х годов появилась на телевидении в шоу Билла Косби. Позже модель снялась в нескольких телесериалах в роли самой себя.
В 1991 году Наоми стала одной из 50 красивейших женщин мира по версии People. А в 1995-м супермодель начала карьеру певицы и выпустила альбом Babywoman.
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Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Звезду много раз арестовывали за оскорбления своих помощников и обслуживающего персонала.
В честь 49-летия топ-модели Ivona подготовила топ-15 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.
Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу “Холостяк“.
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