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День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные снимки Черной пантеры

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Сегодня одна из самых успешных моделей мира отмечает день рождения.
День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные снимки Черной пантеры
День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные снимки Черной пантеры
Getty Images

Сегодня, 22 мая, свой 49-й день рождения отмечает британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл.

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Звезда работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой чернокожей девушкой, которая появилась на обложках французкого Vogue и британского Time.

В 1986 году Кэмпбелл впервые украсила обложку известного глянца Elle. В конце 1980-х годов появилась на телевидении в шоу Билла Косби. Позже модель снялась в нескольких телесериалах в роли самой себя.

В 1991 году Наоми стала одной из 50 красивейших женщин мира по версии People. А в 1995-м супермодель начала карьеру певицы и выпустила альбом Babywoman.

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Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Звезду много раз арестовывали за оскорбления своих помощников и обслуживающего персонала.

В честь 49-летия топ-модели Ivona подготовила топ-15 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.



Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу “Холостяк“.

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Теги: Наоми Кэмпбелл
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Источник: ivona.bigmir.net

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