Супермодель снялась для рекламы французского бренда.

Прикрыла пышную грудь сумочкой: Ирина Шейк снялась в необычной фотосессии instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская жена голливудского актера Брэдли Купера супермодель Ирина Шейк, похоже, окунулась с головой в работу после расставания со звездой. Сразу же после эффектной фотосессии для глянца, где Ирина позировала в белье и бандаже-сбруе, модель засветилась в необычной рекламе сумок французского бренда The Kooples. В Инстаграм Шейк появилось несколько снимков, на которых она позирует, прикрывая верхнюю часть тела небольшими сумочками.

На первый взгляд кажется, что модель - без белья. Однако, на одном из фото видно, что на Ирине надет бюстгальтер с мягкими чашками.

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