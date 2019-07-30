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Прикрыла пышную грудь сумочкой: Ирина Шейк снялась в необычной фотосессии

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Супермодель снялась для рекламы французского бренда.

Прикрыла пышную грудь сумочкой: Ирина Шейк снялась в необычной фотосессии
Прикрыла пышную грудь сумочкой: Ирина Шейк снялась в необычной фотосессии
instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская жена голливудского актера Брэдли Купера супермодель Ирина Шейк, похоже, окунулась с головой в работу после расставания со звездой. Сразу же после эффектной фотосессии для глянца, где Ирина позировала в белье и бандаже-сбруе, модель засветилась в необычной рекламе сумок французского бренда The Kooples. В Инстаграм Шейк появилось несколько снимков, на которых она позирует, прикрывая верхнюю часть тела небольшими сумочками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💎✨ #IrinaByTheKooples @thekooples

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤🦓 #IrinaByTheKooples @thekooples

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На первый взгляд кажется, что модель - без белья. Однако, на одном из фото видно, что на Ирине надет бюстгальтер с мягкими чашками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❄️✨ #IrinaByTheKooples @thekooples

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер показала фото в купальнике без фотошопа.

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Теги: Ирина Шейк, фотосессии звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Xулиганк@*    30.07.2019, 13:35
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Xулиганк@*
Мерзкая гадина.
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